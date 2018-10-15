Президент поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года будет подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам четвертого Восточного экономического форума.

Разработкой программы займется Правительство России при участии дальневосточных регионов, заинтересованных организаций, общественных и деловых объединений.

На необходимость активизации усилий по разработке документа обращал внимание Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на прошедшем заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Как напомнил Юрий Трутнев, на четвертом Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре этого года во Владивостоке, главой государства поставлена задача обеспечить темпы экономического роста на Дальнем Востоке выше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это не менее 6 процентов в год. Надо подробно спланировать работу, чтобы эта задача была решена», — отметил он.

Для достижения этой цели Правительству поручено создать Национальную программу по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективной до 2035 года. Она будет утверждена Указом Президента России.

На заседании вице-премьер попросил губернаторов совместно с Минвостокразвития России организовать работу так, «чтобы она не проводилась в закрытом режиме».

«В ней должны принять участие все люди, которые неравнодушны к развитию Дальнего Востока. Надо организовать обсуждение в субъектах РФ, привлечь жителей региона, экспертов, ученых, специалистов. Мы должны создать Национальную программу по развитию Дальнего Востока, чтобы она максимально отвечала чаяниям людей и решала задачи, поставленные Президентом Российской Федерации», — отметил Юрий Трутнев.

Ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов пригласил к подготовке программы членов Совета Федерации. «Разработка национальной программы для Дальнего Востока – это важный шаг. Мы открыты для обсуждения документа экспертному сообществу и приглашаем к совместной работе депутатов, сенаторов, ученых, представителей общественных организаций. Работа предстоит большая, разноплановая, разноотраслевая. У каждого региона есть свои особенности, которые нужно учитывать», – отметил Александр Козлов.

Масштабная программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.