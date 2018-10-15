Врачам строящегося детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре выделят жилье

О ходе реализации проекта главе региона доложил и.о. министра здравоохранения края Александр Витько в ходе рабочего визита на стройплощадку.
— Здесь будет построен дом на 200 квартир. На 60 из них министерство здравоохранения подало заявку. Квартиры получат врачи, которые будут работать в новом детском больничном комплексе. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минстрое, — сообщил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Сейчас на площадке идет прокладка инженерных сетей. Работы должны быть закончены до 31 декабря этого года, после чего начнется проектирование здания. Сам дом планируется сдать в эксплуатацию в 2020 год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Напомним, что новый микрорайон «Парус» в Комсомольске-на-Амуре станет местом для комплексной жилищной застройки, где в перспективе квартиры смогут приобрести не только льготные категории граждан, врачи, учителя молодые семьи, но и рабочие новых производств ТОСЭР.
Эта запись была опубликована 15.10.2018в 21:01. В рубриках: Общество.
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