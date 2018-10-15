Гражданский форум стартовал сегодня в Хабаровске

Сегодня в Городском дворце культуры начал работу V Гражданский форум Хабаровского края. В этом году мероприятие объединило более 700 представителей власти и бизнеса, общественных организаций и некоммерческого сектора, экспертов в области гражданского общества. Как отмечают организаторы, для участников подготовлено более 40 дискуссионных и обучающих площадок, экспертных сессий и мастер-классов.

Программа форума разбита на четыре основные «тематические вертикали», в которых задействованы представители НКО, территориальных общественных самоуправлений, инициативные граждане, главы поселений, работники муниципальных учреждений социальной сферы. Кроме того, федеральные и региональные эксперты проведут различные тренинги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере: практика изменений» – тематика первой вертикали. Участники обсудят вопросы качества услуг, снижения административных барьеров, развития потенциала НКО и ресурсной поддержки СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы.

В Хабаровском крае на текущий момент зарегистрировано порядка 2300 некоммерческих организаций. Ежегодно регистрируется более 100 новых организаций. В 2018 году общий объем финансирования социально ориентированных НКО из краевого бюджета составил 317 млн рублей. На каждый рубль краевого бюджета, вложенный в социальные проекты, НКО привлекли 4 рубля из внебюджетных источников. Всего в регионе на сегодняшний день действуют 16 муниципальных программ поддержки социально значимых инициатив граждан.

В рамках второго направления будет организована пленарная дискуссия «Межсекторное социальное партнерство: опыт настоящего, проекция в будущее», модератором которой выступит председатель Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская.

На площадках третьей тематической вертикали участники форума смогут обсудить продвижение социальных инициатив.

Тема укрепления единства российской нации, духовно-нравственное развитие жителей Хабаровского края станет основным направлением четвертой вертикали. Здесь планируется презентация социальных проектов направления инфраструктурной поддержки межнационального сотрудничества, а также краевая конференция, где речь пойдет о традиционных семейных ценностях, окружной семинар «Единство российской нации», исследовательская площадка по образовательному проекту «Хабаровскому краю – 80 лет». Впервые на форуме вместе с молодежью будет работать команда серебряных добровольцев.

Напомним, в этом году Гражданский форум организован в два этапа – муниципальный и краевой. С начала года выездные площадки прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Николаевском и Вяземском районах. В общей сложности в дискуссиях приняли участие более двух тысяч активных граждан из 14 муниципальных образований региона.