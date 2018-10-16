Более двух миллиардов рублей компенсации поступит в Хабаровский край на приобретение газа

Хабаровскому краю в очередной раз могут дать компенсацию на приобретение газа в связи с подорожанием его поставок с «Сахалина-1» по международным договорам. Причина — увеличение курса доллара США к российскому рублю. Представитель Министерства финансов РФ Ирина Цибульская сообщила, что Минфином поддержан вопрос компенсации затрат АО «ДГК» за 2016-2017годы в форме дотации Хабаровскому краю в размере 2,2 млрд. рублей.

Комитет Государственной Думы по энергетике на заседании 10 октября рассмотрел проект федерального закона № 556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Участие в обсуждении также приняла представитель от Министерства финансов РФ Ирина Цибульская.

В ходе заседания депутатом Государственной думы от Хабаровского края, членом Комитета по энергетике Борисом Гладких был задан вопрос, который касался выделения из бюджета ассигнований на компенсацию затрат в связи с ростом цены закупки природного газа у участников консорциума «Сахалин-1» для потребителей Хабаровского края. Напомним, Борис Гладких еще будучи депутатом Законодательной Думы Хабаровского края поднимал вопрос компенсации затраченных средств на газ и обращался с этим вопрос в Государственную Думу Российской Федерации. Этот вопрос по-прежнему стоит у него на контроле.

Ирина Цибульская в ответ на вопрос сообщила, что Минфином поддержан вопрос компенсации затрат АО «ДГК» за 2016-2017 годы в форме дотации Хабаровскому краю в размере 2,2 млрд. рублей. Компенсация из федерального бюджета будет направлена дальневосточной генерирующей компании.

— Компенсация поступала в Хабаровский край и в 2016 году. Так, из федерального бюджета было выделено 2,08 млрд рублей. Эти средства компенсировали затраты энергетиков региона, образовавшиеся в предыдущие годы из-за роста цены закупки природного газа, приобретение которого значительно подорожало в связи с увеличением курса доллара США к российскому рублю. Если бы ДГК не получило компенсацию этих убытков, предприятие возможно повысило бы тарифы, — напомнил Борис Гладких.

Отметим, в проект федерального закона «О федеральном бюджете…» заложены затраты и на компенсацию Хабаровскому краю на приобретение газа и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Напомним, если бы компания ДГК в предыдущие годы не получила эту компенсацию, то при дальнейшем утверждении тарифов эти убытки были бы включены в тариф. Могло пострадать предприятие, и это сказалось бы на его работоспособности, либо пришлось бы повышать стоимость газа.