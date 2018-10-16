В Хабаровском крае продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

В настоящее время в связи с налипанием снега на провода, без электроэнергии остаются 6 населенных пунктов в двух муниципальных районах края: в Верхнебуреинском и Солнечном. Всего 863 жилых дома, 13 социально-значимых объектов. Несмотря на сложные метеоусловия, аварийно-восстановительные работы, организованные бригадами электросетей, продолжаются без перебоев. Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлёста проводов, повреждения опор задействовано 7 бригад электросетей в составе 40 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

Кроме того, в превентивных целях КГКУ «Хабаровскуправтодор» введено ограничение движения пассажирских автобусов по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре – р.п. Солнечный – п. Берёзовый в темное время суток. Всего на данном участке автодороги ежесуточно осуществляются 7 рейсов по 2 маршрутам. О приостановленном движении все пассажиры оповещены. Для приведения автодороги в нормативное состояние на месте работают 2 бригады дорожных служб в составе 16 человек и 6 ед. техники