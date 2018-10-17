Новое село из «дальневосточных гектаров» официально получило название

Селу Дальневосточному, образованному на территории района им. Лазо из «дальневосточных гектаров», официально присвоено название. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Наименование «Дальневосточное» присвоено в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательной Думы Хабаровского края. Такое название выбрано по результатам голосования граждан, проживающих на этой территории.

По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края, новый населенный пункт образован на территории компактного размещения земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар» в границах Кругликовского сельского поселения района им. Лазо. Село Дальневосточное расположено вдоль федеральной трассы Хабаровск – Владивосток на расстоянии 45 км от Хабаровска.

Площадь территории нового населенного пункта составляет 230 гектаров, на ней сформировано около 100 наделов, с гражданами заключено около 70 договоров безвозмездного пользования земельными участками.

В настоящее время Правительством края проводятся мероприятия по внесению изменений в Реестр административно-территориальных и территориальных единиц края.

Напомним, с начала действия закона в Хабаровском крае подано 17924 заявления на получение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день уже оформлено более 8,6 тысяч договоров.