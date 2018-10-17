Сергей Фургал взял под контроль ситуацию с отключением электроэнергии в районах Хабаровского края

В Хабаровском крае ликвидируют последствия снежного циклона, пришедшего в регион в начале этой недели. Мокрый снег, налипший на провода, привел к обесточиванию сразу 11 поселков в Верхнебуреинском, Солнечном, имени Лазо и Нанайском районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На данный момент без электричества все еще остаются два поселка в Солнечном районе – Харпичан и Эворон. Света нет в 372 домах, в которых проживают более 2 тысяч человек. Социальные объекты, где возникли перебои, переведены на резервные источники питания. Глава региона взял ситуацию по ликвидации последствий циклона под собственный контроль.

— Если районным властям потребуется помощь, дополнительная техника – мы готовы предложить ее. Я попросил поработать специалистов муниципальных коммунальных предприятий сверхурочно. Люди не должны страдать. На сегодня в приоритете вернуть электроснабжение в пострадавшие от циклона населенные пункты, — сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава региона поручил главе Солнечного района закончить все ремонтные работы в кратчайшие сроки.

Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, в настоящее время в Солнечном районе порывы проводов устраняют 7 бригад из 55 человек. Задействовано 15 единиц техники. В поселках Хальгасо, Кондон, Дуки и Горин, где еще вчера электричества не было, этим утром свет дали.

По информации синоптиков, с 17 октября в центральных и восточных районах Хабаровского края вновь ожидается резкое ухудшение погоды. Сильный ветер, а также мокрый снег прогнозируются на территории Хабаровского, Солнечного, Комсомольского, Николаевского и Ульчского районов.