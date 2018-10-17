В Хабаровском крае более 5500 детей устроены в замещающие семьи

Форум замещающих семей состоялся в Хабаровском крае. Мероприятие, которое проводится в регионе уже во второй раз, объединило замещающих родителей из 17 районов. В нем также приняли участие представители краевых министерств образования и науки, социальной защиты населения, здравоохранения, некоммерческих организаций, работающих с замещающими семьями, представители органов исполнительной власти края.

По данным министерства образования и науки края, в регионе число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось с 7042 человек в 2015 году до 6600 на 1 октября 2018 года, из них 5464 ребенка проживают в замещающих семьях и 1136 детей находятся под надзором в организациях для детей-сирот. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего в крае в настоящее время работают 32 организации, в которых проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, и их деятельность направлена на организацию профессиональной работы по возращению ребенка в кровную семью или подбор замещающей семьи. За девять месяцев 2018 года в семьи устроено 62 ребенка.

«В настоящее время людей, желающих принять на воспитание малышей, значительно больше, чем самих детей. В региональном банке данных состоят в основном подростки, братья и сестры, а также инвалиды, чье устройство в семьи значительно затруднено», — сообщила начальник отдела министерства образования и науки края Ольга Мильчакова.

Она также подчеркнула, что для решения сложившейся ситуации разработан и реализуется проект «Выявление и профилактика кризисных состояний у детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей». С апреля по июнь 2018 года специалисты организаций провели диагностику 48 детей, переданных на воспитание в семьи опекунов. В результате – 12 замещающих родителей заключили договор о сопровождении семей и получили квалифицированную помощь специалистов, что позволило нивелировать возникшие сложности между детьми и родителями.

Кроме того, продолжают работать службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей. В 2018 году прошли обучение 466 кандидатов в замещающие родители, из них 246 граждан приняли на воспитание в свои семьи детей. Важное значение для замещающих родителей имеет сопровождение после приема ребенка в семью. Так, за 9 месяцев 2018 года специалистами служб оказаны 2236 консультаций в рамках сопровождения, а также заключены 212 договоров на сопровождение замещающих семей.

По данным регионального министерства образования, системная работа по семейному устройству детей в семьи граждан позволила за последние три года закрыть в крае восемь детских домов.