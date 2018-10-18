Александр Козлов: «Каждый рубль, выделенный Дальнему Востоку, должен быть потрачен исключительно на развитие региона»

Министр РФ по развитию Дальнего Востока во время рабочего визита в Амурскую область посетил набережную реки Амур, где начались работы по берегоукреплению. Деньги выделены из федерального бюджета после заседания Правительственной комиссии в июле. Благодаря усилиям Министерства РФ по развитию Дальнего Востока регион получил 650 миллионов рублей.

«Набережная реки Амур в Благовещенске — это не просто фасад региона, это фасад страны. Также немаловажно, что набережная — это защита. Наводнение 2013 года показало, что работы по берегоукреплению необходимы. На протяжении нескольких лет мы по 500 метров, по 300 метров сдавали участки. И вот ещё дополнительные метры», — сказал Александр Козлов.

Длина двух участков набережной, которые подлежат строительству — 1220 метров. Общая площадь — 22 гектара.

Работы идут по графику: сейчас выполняется отсыпка территории песчано-гравийной смесью. Ведется планировка и уплотнение грунта. На сегодняшний день на стройку завезено 105 тысяч тонн грунта из 140 тысяч запланированных. В этом году регион должен освоить 450 миллионов рублей субсидии. В следующем году — 200 миллионов. Сдать два участка планируют в третьем квартале 2019 года.

«Сейчас масштабные работы идут по всему Дальнему Востоку; в регионах одновременно начались работы по 163 объектам (из 197). И эта работа должна быть командной. В том плане, что деньги — государственные и терять их из-за «не успели», «не смогли» — недопустимо. Деньги вернутся в казну государства. Поэтому наша позиция такова, если какой-либо из дальневосточных регионов понимает, что в этом году или в следующем такой объем денег он не освоит, то мы будем предлагать через подкомиссию, перераспределить деньги в другие регионы. Все в данном случае должны работать командно, не подводя друг друга, а не «зажимать» и говорить, что сделаем. И, конечно, ключевое — каждый рубль, выделенный на развитие Дальнего Востока должен быть освоен и потрачен исключительно на развитие региона», — прокомментировал Александр Козлов.

По всему Дальнему Востоку запланировано 197 социальных мероприятий. Будут построены: 26 школ и детских садов, 21 больница, 7 центров культуры, 28 спортивных объекта. Кроме того, учреждения среднего специального образования будут обеспечены оборудованием по стандартам World Skills, проведен капитальный ремонт ряда социальных учреждений, модернизирована инженерная инфраструктура, проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2018 году начали реализацию по 163 социальным мероприятиям на общую сумму 22,2 миллиарда рублей. Всего будет использовано 56,2 миллиардов рублей.