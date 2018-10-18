Почти 100 км автодорог отремонтировали в крае в 2018 году

В Хабаровском крае завершаются дорожные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем финансирования в 2018 году составит 1,78 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделят 730 млн рублей, из краевого – 844,8 млн рублей, из местного – 211,8 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На текущий момент работы завершены на 58 объектах по Хабаровску, на 9 продолжается работа. В Хабаровском районе выполнен весь объем запланированный на текущий год, а это 26 объектов. Итоги подведут в декабре, но уже сейчас жителям видно как выполняется программа: отремонтировано 99,7 км автомобильных дорог. Заканчивается монтаж комплексов фотовидеофиксации на 12 перекрестках улиц Павла Морозова, Краснореченская и Суворова в Индустриальном районе краевой столицы. До конца текущей недели монтаж будет закончен.

«Объекты этого года влияют на качество жизни жителей не одного конкретного дома, а микрорайонов или всего города в целом. Одним из таких объектов является улица Автобусная, на которой завершаются работы по установке ограждений. Было не только заменено дорожное покрытие, но и оборудованы автобусные остановки, установлены ограждения проезжей части», — рассказали в министерстве промышленности и транспорта края.

Включение Хабаровской городской агломерации в приоритетный проект в 2017 году не только дало возможность привести дороги в нормативное состояние, уменьшить количество аварийно-опасных участков, но и позволило увеличить заказы для дорожно-строительных организаций края.

Напомним, ремонтные работы в рамках «БКД» стартовали в 2017 году в 36 субъектах России. Хабаровский край стал участником приоритетного проекта с 640 тысячной агломерацией, которая включает в себя краевой центр и ряд сельских поселений Хабаровского муниципального района. До 2025 года планируется отремонтировать 579 км дорог. Общий объем финансирования составит порядка 13 млрд рублей.