За пересечение Государственной границы осуждены граждане КНР

Исполняющая обязанности прокурора района имени Лазо А.В. Назарова сообщает, что судом района имени Лазо вынесен приговор двум гражданам КНР.

В судебном заседании установлено, что двое граждан КНР по предварительному сговору между собой, с целью незаконной добычи водных биоресурсов в территориальных водах РФ, не имея разрешения на въезд в РФ, без документов, удостоверяющих их личность, неоднократно на лодке по водной поверхности 04.07.2018 незаконно пересекли Государственную границу РФ в районе 68 км реки Уссури на территории муниципального района имени Лазо.

Свои противозаконные действия иностранные граждане объяснили тем, что в КНР трудно поймать рыбу, а на территории России рыбы гораздо больше. Вместе с тем, учитывая, что их действия были пресечены рыбы поймать им так и не удалось.

Действия подсудимых квалифицированы по ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без документов и надлежащего разрешения, в группе лиц по предварительному сговору).

Учитывая тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд назначил иностранцам наказание по 7 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.