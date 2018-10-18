Авиаторы МЧС России выполнили санитарный рейс для транспортировки беременной женщины

Сообщение о том, что в поселке Высокогорном Ванинского района необходима срочная медицинская помощь, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России утром 18 октября 2018 года от КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Для оказания экстренной медицинской помощи и эвакуации пациента в 14:30 (хбр) вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с бригадой медиков на борту вылетел из Хабаровска в п. Высокогорный Ванинского района.

В 20.18 (хбр) он произвел посадку в г. Хабаровске. По прибытию воздушного судна незамедлительно были организованы работы по экстренной транспортировке беременной женщины по медицинским показаниям в одну из больниц краевой столицы. Пациентку доставили в медицинское учреждение. Во время полёта ее сопровождала бригада врачей, состояние беременной не ухудшилось.

Всего к выполнению санитарного рейса привлекалось 9 человек и 1 единица техники, в том числе экипаж вертолёта МЧС России в составе 3 человек.