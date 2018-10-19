В Хабаровске презентовали книгу о заслуженных людях края

Накануне 80-летия со дня образования региона в хабаровской краевой филармонии состоялась презентация книги «Личность», выпущенной при поддержке правительства Хабаровского края. В мероприятии приняли участие герои издания, а также родственники, семьи и коллеги тех героев издания, которых уже нет в живых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Над книгой в течение двух лет работала инициативная группа ветеранов госслужбы, среди которых Николай Данилюк, Наталья Думчева, Валерий Филенков, Сергей Зражевский Юрий Матвеев и другие, а также корреспонденты краевых газет. В издании представлены сведения о 50 заслуженных людях, руководителях краевых предприятий, ведомств, структур. Каждый из них внес свою весомую лепту в развитие и становление региона. Среди них – Родион Малиновский, Григорий Казьмин, Галина Бурая, Геннадий Павшилин и других.

«Идея об издании книги возникла в конце 2016 года. Мы обратились за поддержкой к губернатору, который нас поддержал. Благодаря этому мы получили доступ к архивным сведениям, которые были использованы при написании очерков. В течение 2017 года мы собирали материал, а в этом году уже приступили к написанию очерков, их редактированию, и, конечно, верстке. Книга написана в публицистическом жанре. И, думаю, она будет интересна не только соратникам и последователям, но и преподавателям. В ней собраны интересные факты и данные по многим отраслям края», — рассказала автор и руководитель проекта по изданию книги «Личность» Наталья Думчева.

Экземпляры издания будут направлены в краевые, районные и городские библиотеки, в учебные заведения, в ветеранские и общественные организации. Также книгу вручат главам районов и муниципальных образований, руководителям органов исполнительной власти.