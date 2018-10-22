В Хабаровском крае открылась первая сертифицированная воркаут-площадка

Первая сертифицированная площадка для занятий воркаутом появилась в Хабаровском крае. Она установлена в Хабаровске на Амурском бульваре на пересечении с улицей Герасимова. Проект реализован на средства, полученные в рамках краевого конкурса губернаторских грантов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Новый спортивный объект общей площадью 250 квадратных метров уникален как по размерам, так и по оснащенности. Площадка включает в себя турники, рукоходы и брусья, расположенные в виде двух параллельных комплексов, что позволяет сразу двум спортсменам проходить его на время, делая соревнования более зрелищными.

«Сегодня воркаут для нас – это не только вид спорта. Это образ жизни. Это прекрасная возможность для вовлечения молодежи в социальную активность. Мы рады видеть такую активную и неравнодушную молодежь, которая знает, чего хочет и добивается поставленных целей. Проект стал победителем не только краевого конкурса, но и федерального, поэтому вторая площадка для воркаута вскоре появится на набережной города», — отметила и.о. председателя комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Валентина Мальцева.

«Площадка не имеет аналогов не только в регионе, но и, наверное, до Урала. Наше спортивное оборудование разработано с учетом мирового опыта, а так же рекомендаций ведущих спортсменов. Одновременно объект может вмещать до 50 спортсменов, — сообщил региональный представитель компании «Кенгуру ПРО», которая занимается производством и установкой спортивного оборудования для воркаута, Александр Мартынюк.

Сразу после открытия начались «Воркаут Геймс», соревнования, включающие как личное, так и командное первенство. Личный зачет прошел в пяти возрастных категориях, самым юным участникам было по 11-12 лет. Спортсмены преодолели полосу препятствий, состоящую из каскадов перекладин, рукоходов, шведских стенок, брусьев и каната. Победители в каждой категории получили медали, кубки и ценные подарки от организаторов и спонсоров.

Воркаут – это уличная силовая гимнастика. Спортсмены выполняют зрелищные упражнения на брусьях, турниках, шведских стенках или без оборудования. Дисциплина включает в себя разнообразные стойки и подтягивания различными методами. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости.

В Хабаровском крае движение набирает обороты. В регионе создано несколько площадок для занятий воркаутом, проводятся любительские соревнования, появляются объединения спортсменов и заинтересованных людей. В этом году образована Федерация воркаута Хабаровского края.