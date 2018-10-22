В Хабаровском крае развивают производство мраморной говядины

Сельхозпроизводители Хабаровского края наращивают поголовье крупного рогатого скота за счет грантов. Так «СХП «Колос» закупило 230 нетелей герефордской породы. Благодаря этой же форме поддержки ООО «Сергеевское» уже к концу года планируют приобрести 300 голов племенного скота, а в ООО «Амурская заря» до конца года поступит 100 нетелей и еще 120 в 2019 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Владелец «СХП «Колос» Григорий Мандзюк занимается мясным скотоводством более 10 лет. К уровню 2015 года поголовье выросло в 1,6 раза. На сегодняшний день, с учетом пришедшей партии нетелей из Алтайского края, стадо выросло до 1150 голов. Уже к концу года здесь ожидают очередное пополнение. При этом прирост по мясу – более чем в три раза.

По его словам герефорды признаны во всем мире за неприхотливость. Они быстро приспосабливаются к условиям конкретной местности. Содержатся животные на улице даже зимой, спокойно переносят до -50 градусов. А мясо обладает высокими вкусовыми качествами. Сейчас сельхозпредприятие, в основном, поставляет мраморную говядину в кафе и рестораны Хабаровска, а также продает мясо живым весом.

«СХП «Колос» одно из немногих хозяйств в крае, где занимаются мясным скотоводством. В основном животноводы выбирают молочное направление. В настоящее время регион обеспечен мясом от местных производителей лишь на 11 процентов. Примерно такая же картина сложилась по молоку, где самообеспеченность составляет 10 процентов. Остальной объем данных видов продукции завозится в Хабаровский край из других регионов. К слову, планируется, что уже к 2019 году благодаря, в том числе, государственной поддержке производство молока и молочной продукции вырастет на четыре процента.

Отметим, в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы», в 2018 году в краевом бюджете на приобретение племенного молодняка КРС предусмотрено 83,8 млн рублей, в том числе 57,2 млн рублей на приобретение КРС за счет средств грантов.