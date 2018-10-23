В Хабаровском крае завершен «северный завоз»

В регионе в срок завершены поставки топлива в отдаленные северные районы. В навигацию 2018 года требовалось централизованно завезти 42 тыс. тонн топлива, в том числе: 19,3 тыс. тонн угля и 22,7 тыс. тонн нефтепродуктов.

«На сегодняшний день во все семь северных районов края с ограниченными сроками завоза грузов твердое и жидкое топливо доставлено в полном объеме. Последний танкер был разгружен 20 октября в порту Охотске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В район завезли недостающие 2,7 тыс. тонн дизельного топлива», — сообщил заместитель министра ЖКХ края – начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения Станислав Кондаков

От также подчеркнул, что завезенного топлива достаточно для работы коммунальных котельных и электростанций на весь межнавигационный период 2018/2019 года.

Эта запись была опубликована 23.10.2018в 20:34. В рубриках: Общество.