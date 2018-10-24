Краевая ярмарка «выходного дня» продолжит работу и в зимнее время

В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона подвели итоги работы краевых ярмарок «выходного дня». С мая по сентябрь они располагались на прилегающих территориях торговых центров «ЭкоДом» и «Выборгский». Фермерам предоставили 439 мест для торговли. В этом сезоне аграрии торговали под отрытым небом до 21 октября. На следующих выходных некоторые из них переместятся под крышу, в здание торгового центра «Экодом». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

За полгода на ярмарках реализовано 950 тонн продукции на сумму более 100 млн рублей. Продано 400 тонн картофеля, 300 тонн овощей и 100 тонн мяса. Эти три позиции пользовались наибольшим спросом. Кроме того, участники ярмарки предлагали рыбу по доступной цене, хлеб, яйцо, зелень, мед, чай, ягоды и другие продукты.

«Ярмарки и рынки — это единственные форматы торговли, где реализовывать продукцию могут обычные граждане, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Понятно, что объемы для продажи небольшие, соответственно есть проблемы со сбытом. Поэтому краевые ярмарки для них — отличный вариант. Министерство и дальше будет поддерживать местных производителей. Но нам бы хотелось видеть больше разнообразия — к участию на следующий год приглашаем переработчиков мяса и молока», — отметил министр торговли пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

В этом году в краевых ярмарках принимают участие 45 крестьянско-фермерских хозяйств, более 80 владельцев личных подсобных хозяйств, предприятия рыбодобывающего комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукцию поставляют из Хабаровска, также Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Нанайского и им. Лазо, районов.

Обязательные требования для участников ярмарки — наличие санитарной книжки, а также документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров. Так для торговли животноводческой продукцией необходимы справки ветеринарных учреждений районов края и разрешение на торговлю от лаборатории, которая расположена в месте проведения ярмарки. Также фермеры обязаны иметь при себе свидетельства, подтверждающие ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством.