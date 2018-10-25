Владимир Путин поручил обеспечить авиадоступность Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета дал ряд поручений Правительству РФ по обеспечению авиационной доступности Дальнего Востока.

«Принят ряд важных решений. Это субсидирование авиаперевозок для льготников, сдерживание цен на билеты, реконструкция аэропортовой инфраструктуры. Авиационное сообщение – зачастую единственный способ транспортного сообщения на Дальнем Востоке. Оно должно стать более доступным для дальневосточников», – отметил Юрий Трутнев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Одно из таких поручений касается дополнительного финансирования на обеспечение доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Субсидируемые перелеты станут круглогодичными. Будет расширена категория граждан, которые могут воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками. Сейчас купить билет в рамках таких авиаперевозок в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Теперь, по предложению Минвостокразвития России, такое право получат многодетные родители (их на Дальнем Востоке 125 тысяч).

Второе поручение направлено на сдерживание роста цен на авиабилеты. В случае необходимости Правительство РФ должно представить предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки.

«Мы планомерно и комплексно решаем вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока. Это вопрос острый и чувствительный для каждого дальневосточника. Не все получится сделать сразу. Но уже сейчас шаг за шагом принимаются решения, чтобы сложившуюся систему изменить. Так, сегодня «Аэрофлот» возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам», – пояснил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

До 1 декабря Правительство РФ должно обеспечить синхронизацию программ субсидирования авиаперевозок в сообщении с аэропортами Дальнего Востока с мероприятиями по реконструкции инфраструктуры аэропортов Дальнего Востока и увеличению их пропускной способности. Синхронизация должна будет реализована в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 года во Владивостоке.