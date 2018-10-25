Сергей Фургал: Сделаем все, что от нас зависит для возобновления производства на «Аркаиме»

В Правительстве края состоялась рабочая встреча губернатора Сергея Фургала со старшим вице-президентом управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павлом Билибиным. В центре внимания были вопросы поддержки лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» в Ванинском районе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Павел Билибин отметил, что ВЭБ намерен сохранить единый производственный комплекс предприятия, приложить все усилия для возобновления выпуска продукции и повышения эффективности этого актива.

Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что правительство края поддерживает позицию Банка развития. Власти региона заинтересованы в скорейшем запуске производства.

«Сотрудники предприятия не должны страдать от недобросовестных действий собственников и других структур, которые сейчас там работают. У нас в приоритете – возобновление производства, работа предприятия строго по закону, выплата «белой» заработной платы и стабильные налоговые поступления в краевой бюджет. Мы со своей стороны готовы делать все, что необходимо в рамках закона для решения этих задач», — подчеркнул Сергей Фургал.