Жителям края предлагают выбрать имя аэропорта в Хабаровске

В Хабаровском крае начался опрос жителей региона по выбору имени для Хабаровского аэропорта в рамках общенационального проекта «Великие имена России». Его проводят участники регионального отделения общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и информации края, в предварительный список для присвоения имен воздушной гавани, вошли 10 претендентов. Это генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский, землепроходец Ерофей Хабаров, адмирал Геннадий Невельской, летчик Борис Езерский, маршал Александр Василевский, Герой России Максим Пассар, участник экспедиций Арсеньева Дерсу Узала, писатель и краевед Всеволод Сысоев, советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев и полярный летчик Илья Мазурук. Участники опроса могут проголосовать за понравившийся вариант или предложить свой.

Анкетирование продлится до 7 ноября. Волонтеры будут проводить опросы в аэропорту, вузах, торгово-развлекательных центрах, на привокзальной площади.

Также свои предложения можно направить на электронный адрес o.p.apparat@adm.khv.ru, озвучить по телефону (4212) 46-18-78 или на официальном сайте великиеимена.рф.

По итогам сбора предложений будет сформирован шорт-лист из трех имён-претендентов. С 8 по 30 ноября на сайте проекта пройдет народное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Победителя объявят 5 декабря, после начнется конкурс на оформление аэропорта.

Напомним, Хабаровский аэропорт «Новый» вошел в число 45 самых крупных воздушных гаваней страны, выдвинутых для участия в общенациональном проекте «Великие имена России». По итогам народного голосования им будут присвоены имена выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. Конкурс инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Его цель — сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом.