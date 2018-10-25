В правительстве Хабаровского края обсудили возвращение льгот на проезд в общественном транспорте

В краевом правительстве состоялось совещание по вопросу возвращения льгот на проезд в общественном транспорте. Главной темой обсуждения стала форма оказания социальной поддержки. До 1 ноября 2015 года это был единый проездной билет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас правом на бесплатный проезд в Хабаровском крае обладают 360 тысяч человек. До 1 ноября 2015 года единым проездным пользовались только 109 тысяч человек, — сообщила и.о. министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

После отмены льготного проезда альтернативной мерой социальной поддержки для льготных категорий граждан стала единовременная денежная выплата. На данный момент для региональных льготников она составляет от 720 рублей в месяц до 1020 рублей. В краевом правительстве видят два варианта решения этого вопроса: совершать денежные выплаты пассажирам-льготникам «на руки» или же зачислять денежную компенсацию на транспортную карту для оплаты проезда. Система уже действует в краевом центре.

Губернатор дал поручение проработать эти варианты краевым министерствам — финансов, соцзащиты, промышленности и транспорта. Положение о бесплатном проезде для льготных категорий граждан в ступает в силу с 1 января 2019 года.