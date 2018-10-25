Жители края могут сэкономить на платежах за общедомовые нужны с помощью цифровых технологий

Жильцы нескольких панельных домов по улицам Воровского и Гагарина в поселке Горького краевой столицы теперь экономят на платежах за общедомовые нужды. Здесь установлена автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Панельный пятиэтажный дом 1-б по ул. Гагарина стал «пилотным проектом» управляющей компании «ДВСРК-Горький», который был реализован за счет средств на текущий ремонт и наглядно показал доступность и удобство внедрения комплексных систем удаленного сбора данных с индивидуальных приборов учета. За счет одномоментного снятия показаний с общедомового прибора и показаний каждой квартиры расходы на ОДН в конкретном доме снизились в 2,5 раза.

С января 2018 года установка «умных счетчиков» стала возможной за счет фонда капитального ремонта, когда законом Хабаровского края данный вид услуги был включен в перечень работ, которые можно выполнять за счет взносов на капитальный ремонт.

Установка приборов учета электроэнергии нового поколения позволяет не только экономнее расходовать электроэнергию на общедомовые нужды, но и удаленно отслеживать потребление ресурсов, как общим имуществом, так и в каждой квартире индивидуально, исключая нецелесообразное расходование энергии и фиксируя противозаконные вмешательства в работу индивидуального прибора учета, скачки, и перепады напряжения. Также, данная система позволяет дистанционно управлять нагрузкой на сеть, включать и отключать электроэнергию по мере необходимости, в том числе должникам, а также в случае экстренных ситуаций.

Достигнутые показатели экономии послужили примером для других домов в поселке Горького. Собственники сразу пяти домов приняли решение одновременно с капитальным ремонтом системы электроснабжения установить автоматизированные системы учета сбора данных.

Кроме того, жильцы дома 22-а по ул. Воровского, увидев реальную экономию от применения «умных счетчиков» на электроэнергию, планируют установить подобные приборы учета и других коммунальных ресурсов. По их решению отремонтирована кровля. В следующем году планируется заменить лифт и отремонтировать межпанельные швы. Все эти меры минимизируют тепло- и энергопотери, а значит, позволят получить максимальный положительный эффект от применения автоматизированных систем их учета.

«Сегодня, когда активно идут процессы перехода к цифровой экономике, в том числе в коммунальном комплексе и при формировании городской среды, внедрение энергосберегающих технологий особенно актуально. К слову, установка автоматизированных систем учета с января этого года стала возможной за счет взносов на капитальный ремонт», — отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

В настоящее время работы по установке систем за счет средств фонда капитального ремонта ведутся еще в трех домах поселка Горького. Привлечение цифровых технологий для повышения комфортности проживания в многоквартирных домах в регионе проходит в рамках стартовавшего по инициативе Минстроя России проекта «Умный город».