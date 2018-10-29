29 октября 2018 года в 15.43(хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о загорании по улице Комсомольской. Оперативно прибывшие отделения пожарной охраны установили, что на территории строительной площадки горит деревянная надворная постройка и подвал недостроенного дома на общей площади около 40 кв. метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате слаженных действий пожарных расчетов и организованного подвоза воды огонь удалось локализовать в 16.14 (хбр), через 54 минуты пожар был полностью ликвидирован. При разведке задымленного помещения в подвале строящегося здания было обнаружено тело без признаков жизни. На данный момент личность погибшего устанавливается.

Для установления причин пожара на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Всего для тушения пожара было задействовано 8 человек и 3 единицы техники.