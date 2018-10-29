Железнодорожный переход свяжет Хабаровский край и остров Сахалин

Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 обсудили в Хабаровске на общественном совете при министерстве промышленности и транспорта края. В частности речь шла о строительстве линии «Сахалин – Ныш» с переходом через пролив Невельского на остров Сахалин. В мероприятии приняли участие представители отраслевых ведомств региона, Законодательной думы края, Дальневосточной железной дороги, системного оператора, Института экономических исследований ДВО РАН, краевой Общественной палаты и других организаций, задействованных в вопросах проектирования и строительства социально значимого транспортного объекта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Линия пройдет по территории населенных пунктов Хабаровского края и Сахалинской области: поселков Ягодный, Лазарев, Погиби, а также сел Цимермановка, Де-Кастри и Ныш. Общая протяжённость трассы составит порядка 585 километров. По мнению специалистов, устойчивое сообщение острова с материком даст возможность увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом.

«Реализация проекта окажет положительное влияние на экономику и социальную сферу Хабаровского края, Сахалинской области. Даст импульс развитию не только железнодорожного, а также автомобильного, морского транспорта, строительной индустрии, машиностроению, топливно-энергетическому комплексу, сельскому и лесному хозяйству, пищевой промышленности, отраслям непроизводственной сферы, — подчеркнул и. о. заместителя Председателя правительства края – министра промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин. — Всё закладывается именно сейчас, в период проектирования, начиная от муниципального уровня и межрегионального сотрудничества, и далее по всем вопросам земельной, топливно-энергетической, строительной тематики, кадрового потенциала, охраны объектов инфраструктуры».

Как сообщили в службе взаимодействия с заказчиком АО «Дальгипротранс», на сегодняшний день продолжается анализ выбранного маршрута железнодорожной трассы, ведется детальная проработка территории, чтобы убедиться, что там нет неизученных коммуникаций, а интересы населения максимально учтены. Неясным остается также вопрос, каким будет переход: станет он мостом или тоннелем решится в ноябре 2019 года. Остается определить объемы финансирования по укрупненным показателям и разработать этапы строительства. Предварительная стоимость реализации проекта — 540 миллиардов, планируется, что строительство начнется в 2021 году.

Как было отмечено на заседании совета, в контексте перспективы возведения социально значимого транспортного объекта возникнет потребность в корректировке второго этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Это связано с тем, что с открытием движения через пролив Невельского нагрузка на БАМ существенно возрастет. Также необходимо решить вопрос обеспечения новой железнодорожной ветки электроснабжением – возможно строительство высоковольтной воздушной линии электропередачи с объединением изолированных энергосистем Сахалина и Николаевска-на-Амуре.

Напомним, установить надежное, круглогодичное транспортное сообщение между материком и островом Сахалин в июле этого года поручил президент Владимир Путин. В масштабе государства этот проект обеспечит стране третий выход к Тихому океану, а также развитие международного железнодорожного коридора Япония – Россия – Европа для трансконтинентального транзита грузов.