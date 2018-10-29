Сергей Фургал представил первых назначенных членов правительства Хабаровского края

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Сергей Фургал представил 13 назначенных членов правительства Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Первым заместителем председателя правительства края – руководителем аппарата губернатора и правительства края стал Юрий Минаев.

Первым заместителем председателя правительства края – министром финансов края назначен Александр Кацуба.

Заместителем председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти стал Владимир Хлапов.

Заместителем председателя правительства края – министром экономического развития назначен Виктор Калашников.

Заместитель председателя правительства края – министр инвестиционного развития и предпринимательства края – Юрий Чайка.

Анатолий Литвинчук назначен заместителем председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Максим Пешин назначен на должность заместителя председателя правительства края – руководителя представительства правительства края при Правительстве Российской Федерации.

Министр здравоохранения края – Александр Витько.

Министр образования и науки края – Алла Кузнецова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства края – Дарий Тюрин.

Министр культуры края – Александр Федосов.

Краевое министерство строительства возглавил Александр Шабовта.

Министром физической культуры и спорта края назначен Семен Экшенгер.

Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что назначения в правительстве региона продолжатся. Он также напомнил членам кабинета министров о том, что в ближайшее время каждый из них должен представить программу развития своего ведомства.

«Во-первых, в течение недели необходимо представить мне штатное расписание каждого органа власти с функционалом и подведомственными учреждениями. Во-вторых, каждый министр должен сформировать программу по курируемой отрасли. В этом документе должны быть указаны меры по экономии средств, увеличению доходов и план перспективного развития», — подчеркнул Сергей Фургал.