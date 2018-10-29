В Японии открылось первое представительство ДВФУ

В Токио прошло открытие зарубежного представительства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в японском Университете Токай. Торжественная церемония прошла при участии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Российский вице-премьер поздравил с открытием представительства ДВФУ в Японии. До этого был открыт филиал вуза в Хоккайдо. Открытое представительство стало первым представительством ДВФУ за рубежом.

«Дальневосточный федеральный университет является базовым университетом российского Дальнего Востока. Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил развитие российского Дальнего Востока национальным приоритетом. Открытие представительства ДВФУ в университете Токай имеет большое значение. Все мы живем в конкурентном мире. В этой конкуренции побеждает тот, кто думает о будущем. А будущее – это как раз и есть квалификация, навыки и способности тех людей, которые сегодня учатся и которые завтра будут обеспечивать развитие и прогресс России и Японии, а значит, и всего мира», — отметил Юрий Трутнев.

От лица университета Токай с поздравительной речью выступил ректор вуза, профессор Киеса Ямада. «Мы рады открытию представительства российского университета в нашем кампусе Таканава. В прошлом месяце нам была предоставлена честь во время Восточного экономического форума открыть наше представительства в кампусе ДВФУ и сегодня мы открываем такое же представительство ДВФУ в нашем университете. Мы бы хотели поблагодарить ДВФУ за то, что в нашем университете открывается первое представительство этого вуза в университете Токай. Мы надеемся, что данные представительства будут способствовать развитию взаимоотношений между университетами, помогут укрепить отношения между двумя нашими странами», — подчеркнул он.

Новое подразделение будет способствовать расширению академических обменов, запуску совместных образовательных программ и укреплению связей между Россией и Японией. Представительство создается в рамках договоренностей между ректором ДВФУ Никитой Анисимовым и ректором Университета Токай Киеси Ямада.

Офис ДВФУ в Токио будет выполнять функции навигатора образовательного сотрудничества России и Японии. Представительство выступит «точкой присутствия» Дальневосточного федерального университета для работы с японскими вузами, органами власти и бизнесом, а также центром привлечения абитуриентов, площадкой для развития научных проектов и трансфера технологических продуктов.

«Отношения наших стран в последние годы находятся в лучшем состоянии за всю их историю. Это выражается в растущем интересе к России, изучению русского языка и культуры, увеличении кадровых потребностей для сопровождения российско-японских связей. Активное развитие глобальных экономических процессов неуклонно ведет к глобализации образования. Работа представительства будет способствовать формированию единого образовательного пространства АТР, позволит интенсивнее обмениваться студентами и преподавателями, запускать совместные образовательные программы, вести научные исследования и другие проекты», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

По словам ректора российского вуза, открытое представительство будет оказывать поддержку японским и российским студентам, а также поможет развивать взаимоотношения между Россией и Японией. «Я хочу призвать всех к совместной работе, чтобы этот проект реализовался и мы смогли бы им гордиться», — подчеркнул он.

«Сегодня мы присутствуем при знаменательном событии – открытии представительства Дальневосточного федерального университета в университете Токай. Университет Токай – один из наиболее известных и авторитетных университетов Японии. Он во многом является первооткрывателем в образовательном сотрудничестве между Россией и Японией. Речь идет и об обмене студентами, изучающих японские и русские языки, о сотрудничестве по широкому кругу областей науки и знания. В свою очередь Дальневосточный федеральный университет – это новый университет. Он не просто новый по моменту своего создания, а новаторский, инновационный вуз – один из ведущих в России. Не случайно именно этот университет является площадкой для проведения ежегодного Восточного экономического форума. Убежден, что синергия огромного опыта университета Токай и инновационного характера Дальневосточного федерального университета даст хорошие результаты для дальнейшего образовательного сотрудничества между Россией и Японией и внесет таким образом весомы вклад в поступательное движение российско-японских отношений в целом», — поздравил с открытием представительства Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Японии Михаил Галузин.

ДВФУ и Университет Токай являются партнерами с 1989 года. Благодаря повышенному вниманию ректоров за последние два года сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. В 2017 году вузы совместно открыли в ДВФУ международный клуб дзюдо. В 2018 году стартовала масштабная обменная программа, в рамках которой Владивосток посетило исследовательское судно Университета Токай «Босэй Мару». В рамках IV Восточного экономического форума в ДВФУ был торжественно открыт первый офис Университета Токай в России. Вузы уже реализуют совместный проект в области улучшения качества жизни жителей двух стран. В ближайших планах — запуск двудипломных программ, проведение исследований в области изучения климата, геномной медицины, лазерных технологий.

Дальневосточный федеральный университет интенсивно развивает связи с Японией, заключены партнерские соглашения с более 40 вузами и научными центрами, проводятся академические обмены, исследования. Накоплен большой опыт взаимодействия с бизнес-структурами: совместно с Mitsubishi Corporation создан первый на территории двух стран Центр исследования российско-японских отношений. С 1994 года на о. Хоккайдо работает филиал ДВФУ — единственный филиал российского вуза в Японии, который выступает центром подготовки специалистов со знанием русского языка и продвижения русской культуры.

До конца 2018 года ДВФУ также готовится открыть зарубежные офисы в Ханойском государственном университете во Вьетнаме и запустить первую российскую археологическую миссию в Эквадоре. В 2019 году планируется запуск представительства в Китае.