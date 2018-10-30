Уделим пристальное внимание внедрению цифровых технологий в экономику края – Сергей Фургал

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел рабочую встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» Александром Логиновым. Компания является безусловным лидером в России по реализации IT-проектов, в том числе в регионах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Совместно с правительством края мы реализуем сразу несколько проектов, — отметил Александр Логинов. – По программе «Устранения цифрового неравенства» прокладываем оптоволоконные линии связи в отдаленные населенные пункты региона. До конца этого года в рамках регионального проекта по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет населенных пунктов с числом жителей более 500 человек подключим 27 поселков. Есть проект в сфере развития телемедицины – мы связываем единой сетью лечебные учреждения. Также занимаемся комплексным оснащением цифровыми сервисами сельских поселений. В качестве пилотного населенного пункта мы уже «оцифровали» село Мичуринское.

Александр Логинов подчеркнул, многие из своих начинаний компания реализует с минимальным участием территориальных бюджетов. И Хабаровский край в этом свете выступает надежным партнером.

Главу региона заинтересовало предложение создать в крае Центральный архив медицинских изображений, которым врачи смогут пользоваться удаленно. Также губернатор поручил проработать возможность установки систем контроля за освещением, а также комплексов слежения за состоянием дорог и их обслуживанием.

— В Комсомольске есть ваш проект по повышению энергоэффективности объектов уличного освещения. Там экономия на городской электроэнергии доходит до 40%. Мне нужен такой же в Хабаровске. Кроме того, мы сейчас решаем много вопросов в дорожной отрасли. В частности, продумываем систему весового контроля. Знаю, что у вас есть это оборудование, полностью автоматизированное. Мы готовы обсудить условия его установки, — сказал Сергей Фургал.

Губернатор подчеркнул, что внедрение цифровых технологий во все сферы экономики края станет отдельным направлением его работы. Он выразил уверенность, что сотрудничество с «Ростелекомом» в этой связи как никогда актуально. Сергей Фургал и Александр Логинов договорились, что в ближайшее время будет подготовлен полномасштабный план развития цифровой экономики Хабаровского края.