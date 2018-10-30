Жители края в третий раз напишут «Большой этнографический диктант»

Хабаровский край присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие традиционно состоится накануне Дня народного единства, 2 ноября. Впервые в этом году образовательный проект пройдет во всех муниципальных районах. Акция начнется в 12.00 на базе 29 краевых площадок, 8 из них будут организованы — в Хабаровске. Для тех, кто не сможет прийти на организованные площадки предусмотрено онлайн-тестирование на официальном сайте акции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Задания состоят из 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание теста участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – в День конституции, 12 декабря 2018 года.

Масштабная акция проводится уже в третий раз. В прошлом году в ней приняли участие 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В крае акцию поддержали порядка 800 участников на 9 площадках Хабаровска и Хабаровского района. Средний балл по региону составил 17,5 баллов.

Отметим, 6 октября в крае состоялся региональный этап этнографического диктанта. Вопросы, на которые отвечали жители, касались культуры, традиций и обычаев народов, проживающих на территории региона. Свои знания проверили 911 человек. При этом самому старшему участнику регионального диктанта 83 года, а младшему – 11 лет. Самый высокий результат — 29 баллов — набрал житель района им. Полины Осипенко.