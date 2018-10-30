Сергей Фургал рассказал о первых результатах аудита расходов краевого правительства

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что на данный момент экономия на приостановке сомнительных госзакупок, о которой было объявлено 16 октября, уже сохранила в краевом бюджете 150 миллионов рублей. Сейчас краевое министерство финансов проводит аудит по всем остальным направлениям госзакупок. В общей сумме на 27 млрд. рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Я уже сейчас четко вижу и знаю, где мы по нашим подсчетам до 1 января 2019 года сэкономим для краевого бюджета порядка 800 миллионов рублей. Это гарантировано. Речь идет о сэкономленных средствах от сокращения финансовых затрат на содержание зданий, кабинетов и машин в виду сокращения количества министерств и ведомств. Эти деньги будут перенаправлены на решение острых социальных проблем жителей Хабаровского края, — заявил Сергей Фургал.

Глава региона отметил, что указанная сумма не включает в себя сэкономленные средства от реструктуризации аппарата краевого правительства. Экономия от численного сокращения аппарата краевого правительства будет ощутима только в 2019 году. Также губернатор подчеркнул, что поставил перед кабинетом министров задачу сэкономить в 2019 году 2 миллиарда рублей. При этом отметив, что о сокращении финансирования социальных программ речи не идет.

— Экономия достигается не только сокращением, но и правильным распределением средств. Деньги не должны пропадать впустую. Каждый сэкономленный рубль должен быть прозрачным. И мы четко должны понимать сколько, куда и зачем мы потратили, — отметил губернатор.