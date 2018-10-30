В Хабаровском крае на смену речному пассажирскому транспорту приходит авиация

С 05 ноября с отдаленными территориями в Хабаровском крае будет налажено авиасообщение. Это связано с тем, что в регионе завершилась навигация по реке Амур.

На период осенней распутицы по маршруту «Хабаровск – Новокуровка – Победа» регулярные пассажирские рейсы вертолетом МИ-8 по понедельникам и средам организует АО «Авиакомпания «Восток». Напомним, в сельских поселениях Новокуровка и Победа проживают 340 и 706 жителей соответственно. В зимний период транспортное сообщение обеспечивается по ледовым дорогам, летом – водным транспортом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для перевозки пассажиров и грузов также возобновляются рейсы по маршруту «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Богородское» на самолете Л-410. Они будут выполняться КГУП «Хабаровские авиалинии» каждый понедельник.

Как подчеркнули в министерстве промышленности и транспорта края, все перевозки субсидируются из регионального бюджета как социально значимые. На данный момент в регионе действуют 17 авиарейсов, обеспечивающих регулярное воздушное сообщение там, где отсутствуют альтернативные виды транспорта.