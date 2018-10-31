Власти Хабаровского края привлекли более 4 млрд рублей через размещение гособлигаций

Более 4 млрд рублей было привлечено в результате размещения государственных облигаций Хабаровского края на Московской бирже. Об этом сообщили в министерстве финансов края.
Размещение ценных бумаг состоялось в соответствии с региональной программой государственных внутренних заимствований. Это первый подобный шаг с 2005 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Регион предложил семилетние облигации по ставке купона в 9,00% годовых. В результате было привлечено 4,1 млрд рублей.
В краевом минфине пояснили, что пока дальнейшее размещение облигаций приостановлено. Вырученных средств достаточно для досрочного погашения ряда коммерческих кредитов, которые ранее брались на покрытие дефицита бюджета. В министерстве подчеркнули, что в целом размещение облигаций позволяет оптимизировать долговую нагрузку на краевую казну.
Напомним, в прошлом году Президент Владимир Путин поручил властям регионов активнее использовать государственные ценные бумаги как источник долгосрочного финансирования дефицита бюджета, а также минимизировать привлечение коммерческих кредитов.
Эта запись была опубликована 31.10.2018в 20:01. В рубриках: Общество.
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