Пилотный проект «Цифровая территория» запустили в Хабаровском крае

В Мичуринском сельском поселении Хабаровского края состоялась презентация «Цифровой территории». Это совместный проект правительства края, местной администрации, а также компании «Ростелеком» и Тихоокеанского государственного университета, главная цель которого – обеспечение населенного пункта необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для внедрения цифровых сервисов были построены волоконно-оптические линии связи, общей протяженностью более 30 км. После этого в Мичуринском был запущен комплекс современных сервисов, затрагивающих основные сферы жизни: образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.

В рамках проекта «Цифровая территория» в сельской школе организована информационно-библиотечная система. Дети и педагоги могут пользоваться базой учебной и художественной литературы с компьютера, планшета или смартфона. В сельской амбулатории теперь проводится онлайн консультирование пациентов со специалистами районной больницы. В администрации также внедрена электронная похозяйственная книга для учета подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники.

Помимо этого, на территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений, запущена система уличного видеонаблюдения. 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. Изображение с них доступно в режиме реального времени на обновленном сайте поселения.

«Сегодня комплексное развитие населенных пунктов края неразрывно связано с внедрением современных, автоматизированных технологий. Многие услуги и сервисы становятся доступны жителям с приходом волоконно-оптических линий связи. Проект по «цифровизации» сельского поселения наглядный пример того, каким образом можно использовать телекоммуникации, как меняется жизнь в сельской местности благодаря современным технологиям» – отметил и. о. министра информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Благодаря приходу оптико-волоконной линии и реализации проекта, жители поселения могут подключить современные услуги связи: скоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».