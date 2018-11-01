В Хабаровске запускается социально значимый проект для молодых инвалидов

«Мы вместе» – это проект по системному и профессиональному вовлечению подростков и молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в волонтерскую практику (инклюзивное добровольчество). Проект направлен на социализацию участников проекта, раскрытие их творческого и личностного потенциала и развитие коммуникативных навыков.

Участниками проекта станут молодые инвалиды, подростки и молодые люди от 14 до 30 лет с ограниченными возможностями здоровья, с сохраненным зрением, слухом и интеллектом, включая категории слабовидящих и слабослышащих. Первое мероприятие для них пройдет 8-9 ноября на базе молодежного центра «Поколениум» (г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25).

Проект включает в себя элементы наставничества, в частности, за каждым участникам закрепляется куратор для его дальнейшего сопровождения в проекте, кураторами проекта выступит молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Кураторы с апреля по май 2018 года прошли специальное обучение работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, и уже готовы вовлекать их в добровольческую деятельность.

В рамках проекта для участников пройдут семинары и тренинги по обучению навыкам волонтерской деятельности, командообразованию и развитию личностных качеств.

Финальной точкой обучения станет торжественное мероприятие по посвящению участников проекта в ряды волонтеров, которые смогут принимать участие в различных мероприятиях, проводимых на территории Хабаровского края в качестве профессиональных волонтеров.

По всем имеющимся вопросам можно обратиться к Марии Пирог, пресс-секретарю краевого молодежного центра «Поколениум», по телефону: 89141530556 или по электронной почте: mary.pv.work@yandex.ru