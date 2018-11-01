Воспитанников детских домов познакомят с «Атласом профессий» на осенних каникулах

В Хабаровском крае для воспитанников детских домов организовали образовательные сборы «Вектор роста». Во время осенних каникул детей, оставшихся без попечения родителей, познакомят с успешными представителями различных профессий, которые проведут для них мастер-классы и экскурсии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Участие в мастер-классах придает ребятам уверенности в собственных силах и показывает, что их возможности на самом деле гораздо шире, чем они сами думают. Каждый день участники проходят разные психологические диагностики, тренинги и получают рекомендации, которые помогут им выбрать свой дальнейший профессиональный путь, — рассказала директор Центра семейного устройства Елена Кондрашина.

В программе образовательных сборов — мастер-класс по искусству фотографии, встреча с поварами и посещение кухни известного ресторана, экскурсия по производственным цехам одного из крупнейших ритейлеров на Дальнем Востоке, посещение ТОГУ и встречи со студентами. Выбрать профессию также поможет «Атлас профессий Хабаровского края» — интернет-ресурс с полной информацией о профессиях и учебных заведениях региона, а также психологическими тестами, помогающими подростку определить круг профессиональных интересов.