Итоги Дней защиты от экологической опасности подвели в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги «Дней защиты от экологической опасности». Природоохранная акция проходит ежегодно с 15 апреля по 31 июля. Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, в рамках Дней на территории края было проведено около 70 крупных мероприятий в сфере охраны окружающей среды. В их числе конференции, фестивали, конкурсы, флешмобы, акции по благоустройству, раздельному сбору мусора и макулатуры, Всероссийские субботники и др. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отличительной особенностью стала реализация проектов в рамках Года дальневосточного аиста, который объявили Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Амурская коалиция общественных организаций. Гнездится дальневосточный аист только в бассейне Амура – поэтому его нередко называют крылатым символом великой реки. В России краснокнижную птицу можно увидеть в Хабаровском крае и Приморье, в Еврейской автономной и Амурской областях.

Внимание также уделялось очистке территорий от мусора и озеленению. В регионе было ликвидировано порядка 500 несанкционированных свалок. Так, например, в Хабаровске, традиционно, в рамках Всероссийского экологического субботника прошла акция по уборке памятника природы краевого значения «Питомник имени Лукашова». В ходе «Всероссийского дня посадки леса» было высажено свыше 16 га лесных культур, в основном – хвойных и лиственных пород деревьев.

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 2018 году проведено около 950 проверок соблюдения природоохранного законодательства, из бюджетов различного уровня потрачено свыше 8 млн рублей.

«Основная цель «Дней защиты от экологической опасности» – просветительская. Проведение краевой акции стало доброй традицией, которая отражает стремление людей жить в согласии с природой. В муниципальных районах прошли многочисленные практические и просветительские мероприятия, направленные на сохранение флоры и фауны, водных, земельных и лесных ресурсов. К «Дням защиты» присоединились более 250 тысяч человек. Стоит также отметить, что все мероприятия в рамках акции были посвящены Году добровольца (волонтера) и 80-летию образования Хабаровского края», – рассказал председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

По его словам, волонтеры активно участвуют в практических экологических мероприятиях по посадке деревьев, благоустройству территорий, помогают в организации экологических конкурсов и симпозиумов не только в период Дней защиты от экологической опасности, но и в течение всего года. Органами власти края, осуществляющими региональный государственный экологический надзор, ведется работа по присвоению добровольцам статуса общественных инспекторов по охране окружающей среды. В настоящее время волонтеры, подавшие заявления, готовятся к экзамену.