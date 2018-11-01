Сотрудничество Хабаровского края и провинции Цзилинь будет расширяться за счет новых проектов

Сегодня Хабаровский край посетила делегация провинции Цзилинь во главе с губернатором Цзин Цзюньхаем. С гостями из КНР встретился первый зампред регионального правительства Александр Кацуба. Он подчеркнул, что сотрудничество Хабаровского края и Китая развивается успешно. За 8 месяцев 2018 года товарооборот уже превысил 1,1 млрд долл. США. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 17,6%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Бизнес из провинции Цзилинь активно инвестирует в Хабаровский край. Сотрудничество развивается, прежде всего, в сфере деревопереработки. Ряд крупных компаний работают в районе имени Лазо. Они выпускают пиломатериалы и топливные гранулы. В высокой стадии готовности проект по выпуску карандашной заготовки (ООО «Леспром Сэньпу Хабаровск»). Первую очередь производственного комплекса планируется запустить до конца этого года. Еще одни крупный проект реализует «Цзилиньская лесопромышленная корпорация» и ООО «Леспром ДВ». В Хабаровском крае планируется создать индустриальный парк по глубокой переработке древесины. Общий объем заявленных инвестиций составляет 4,5 млрд руб.

Сейчас ведётся работа по определению доступной лесосырьевой базы и подбор возможной площадки под строительство завода.

— Власти Хабаровского края готовы продолжать сотрудничество по всем направлениям. Мы применяем современные инструменты и механизмы поддержки бизнеса, в регионе введены преференциальные режимы ведения хозяйственной деятельности, созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций, — подчеркнул Александр Кацуба.

Губернатор провинции Цзилинь Цзин Цзюньхай поблагодарил власти края за поддержку инвестпроектов. Он подчеркнул, что бизнес из провинции готов предложить и новые направления для сотрудничества – сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, а также производство оборудования. Цзин Цзюньхай также пригласил деловые круги и власти региона принять участие в ​ЭКСПО «Китай — Северо-Восточная Азия» в Чанчуне в следующем году.