Более 200 подъездов отремонтировано в крае по итогам проверок инспекторов жилищного надзора

Около 2500 проверок по жилищному надзору и лицензионному контролю провели в крае с начала текущего года. Об этом сообщили в комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. По итогам работы жилищных инспекторов в целом по региону отремонтировано 234 подъезда, 28 фасадов, 570 кровель, 223 контейнерных площадок, очищено 308 подвалов и 69 чердаков, осмотрено 1457 дворов на предмет выявления свалок бытовых отходов, проверено качество проведенных работ по капитальному ремонту в 251 многоквартирном доме. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Особое внимание уделяется защите прав граждан при оказании управляющими компаниями жилищно-коммунальных услуг и выборе способов управления МКД.

«Мы максимально оперативно реагируем на жалобы, поступающие к нам через систему ЕСИА или в письменном виде. В текущем году рассмотрено 13585 обращений, на основании которых жилищными инспекторами проведено 2312 внеплановых проверки. 10% вопросов, поступивших в комитет от населения, связано с неправомерностью начислений в квитанциях за коммунальные услуги. Управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями произведен перерасчет жителям 93 МКД. Отмечу, что все обращения отрабатывают с учетом мнения заявителя, то есть гражданин фиксирует документально, что его вопрос решен. Во исполнение предписаний об устранении нарушений, выданных комитетом, восстановлены права 3,5 тысяч граждан», — подчеркнул председатель комитета Александр Ворыпаев.

Он также отметил, что в текущем году комитетом выдано 16 лицензий на осуществление деятельности по управлению МКД, всего в настоящий момент в регионе действуют 243 лицензий. При этом требования к управляющим компаниям ужесточились.

«Федеральным законодательством утвержден перечень нарушений, за повторное совершение которых орган жилищного надзора имеет право лишить УК лицензии. Таких грубых нарушений восемь. Так, например, при не заключении в срок договоров на обслуживание систем газового и лифтового оборудования, нарушения порядка передачи технической документации при смене управляющей организации, продолжение деятельности по управлению в течение трех дней после исключении из реестра, повторяющиеся дважды в течение 12 месяцев, управляющая компания лишается всех домов, которыми управляет», – пояснил Александр Ворыпаев.

В этом году на основании требований законодательства и в результате проведенной комитетом работы прекращено действие лицензии у 51 УК, которые не имели дома в управлении более 6 месяцев.