Проект «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровском крае будет расширен

В Хабаровской агломерации в этом году приведено в нормативное состояние 118 километров дорог. Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и транспорта.

В Хабаровске отремонтировано 93 км дорог, а также установлено 12 комплексов фото- и видеофиксации. В числе наиболее крупных объектов — Воронежское, Березовское, Чернореченское шоссе, улицы Тихоокеанская, Краснодарская, Санаторная, Ленинградская, Брестская и др. Кроме того, сейчас в работе находятся три объекта, которые выполняются по долгосрочным контрактам до 2019 года. Это ремонт улиц Запарина и Выборгской, а также капитальный ремонт улицы Краснореченской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровском районе отремонтировали дороги в Ильинке, Некрасовке, Тополево и Ракитном.

В 2019 году проект станет более масштабным. Администрацией Хабаровского района и министерством промышленности и транспорта края согласовано включение в план новых сел — Корсаково, Осиновая Речка, Мичуринское, Мирное, Восточное, Сергеевка, Галкино, Дружба, Бычиха, Казакевичево, Корфовское. Будут приведены в нормативное состояние 142,7 тысяч кв. м дорожного полотна. Это, в первую очередь, транзитные, подъездные и внутрипоселковые автодороги.

Напомним, в 2017 году край стал участником проекта «Безопасные и качественные дороги» с 640-тысячной агломерацией, которая на тот момент включала в себя краевой центр и четыре сельских поселения Хабаровского района. До 2025 года планируется отремонтировать 579 км дорог. Общий объем финансирования составит порядка 13 млрд. рублей.