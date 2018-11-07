Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Константина Пепеляева на должность министра промышленности и транспорта Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Константин Пепеляев родился 31 марта 1962 года в Хабаровске. Трудовую деятельность начал в 1986 году со службы в УВД Хабаровского крайисполкома. Далее работал в коммерческих структурах. С 2009 по 2013 год занимал пост директора по общим вопросам филиала ОАО «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока». В 2014 году перешел на работу в правительство края на должность заместителя министра строительства. С августа 2016 года по ноябрь 2018 года возглавлял краевой минстрой.
Эта запись была опубликована 07.11.2018в 19:29. В рубриках: Общество.
- Сергей Фургал: Укрупнение ДФО позволит привлечь дополнительное финансирование из федерального центра
- Игорь Аверин назначен на должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края
- Губернатор Хабаровского края примет участие в Первом российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества
- Сергей Фургал дал поручение предоставить объективную информацию о зарплатах врачей в Хабаровском крае
- Владимир Путин включил в состав Дальнего Востока еще два региона