В Хабаровском крае официально открыли движение по мосту через реку Кенжа с подходами к селу Богородское. Прежний мост пострадал в результате наводнения на реке Амур в 2013 году. В качестве временной переправы была установлена деревянно-металлическая конструкция. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Новый мост – это монолитный переход с большей долговечностью и надежностью. Общая протяженность участка реконструкции вместе с автодорожными подходами составила 2,8 километров. Для Ульчского района – это социально значимый объект, – подчеркнул первый заместитель министра промышленности и транспорта края Дмитрий Тенетко.

Общая стоимость строительства моста и реконструкции подъездных путей составила 418 млн рублей. 309 млн рублей выделил краевой бюджет, 109 млн рублей направил федеральный центр.

Генеральным подрядчиком выступило КГКУ «Хабаровскуправтодор». Как рассказали специалисты строительной организации, в основании опор моста находятся буровые сваи длиной более 30 метров, а уровень дорожного полотна и мостового перехода подняты с учетом возможных подтоплений.