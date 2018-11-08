В городе Пхохан состоялась торжественная церемония открытия Первого российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Мероприятию дали старт представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и главы других регионов Дальнего Востока, руководители корейских муниципальных администраций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор Сергей Фургал в ходе поездки уже провел ряд рабочих встреч. В частности, состоялось посещение производства компании POSCO, а также переговоры с мэром Пхохана Ли Ганг Доком. Стороны договорились, что будут развивать экономические и культурные отношения, а также обсудили возможность установления побратимских связей между Комсомольском-на-Амуре и Пхоханом. Оба города являются крупными промышленными центрами.

Подводя итоги перового дня форума, Сергей Фургал подчеркнул, что сфер для сотрудничества с Республикой Корея немало – лесопереработка, сельское хозяйство, промышленное производство, туризм. Губернатор пригласил южнокорейских партнеров посетить Хабаровский край.

— У Хабаровского края есть все возможности для того, чтобы стать одним из самых главных регионов на Дальнем Востоке по сотрудничеству с Республикой Корея. Поэтому мы предложили нашим корейским коллегам провести следующие подобные встречи у нас. Край готов принять большую делегацию представителей бизнеса и власти Республики Корея уже осенью следующего года, а также пригласить другие территории Дальнего Востока, — подчеркнул Сергей Фургал.

Отметим, что сегодня состоятся основные мероприятия форума — саммит региональных правительств, несколько бизнес-сессий. В Пхохан прибыло больше 100 представителей власти и бизнеса, в том числе руководители крупных компаний из Хабаровского края. Российскую делегацию возглавляет Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

К форуму мэрия Пхохана открыла «Площадь России», на которой разместился информационный центр в виде Государственного исторического музея России. Там же установлен «Монументальный памятник», символизирующий взаимодействие Сеула и Москвы, инсталляция «Девять мостов сотрудничества», а также павильон, в котором желающие могут отведать блюда русской национальной кухни.