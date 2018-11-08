В Хабаровском крае на случай ЧС в коммунальной сфере для экстренного реагирования создан специальный резерв. Его общая стоимость составляет 120 млн рублей. В резерв включены: спецтехника, электрооборудование, материалы для срочных ремонтов, мини-котельные, с помощью которых можно обогреть любой объект, на котором нарушено централизованное теплоснабжение. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В краевом резерве сегодня есть 35 электрогенераторов мощностью от 10 до 600 кВт, комплектующие для ремонта сетей электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Также в каждом районе у нас сформированы бригады специалистов. При необходимости они могут оперативно выехать на место ЧС и произвести ремонт, — сообщил начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры краевого министерства ЖКХ Владимир Орлов.

Для экстренного реагирования в крае действует круглосуточная диспетчерская служба. Любой житель региона, обнаруживший аварию, может позвонить по единому номеру экстренных служб 112.