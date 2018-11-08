Сотрудники Китайской академии общественных наук изучили информацию о территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта в Хабаровском крае. Иностранная делегация посетила регион в рамках договоренностей по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, достигнутых главами России и КНР на IV Восточном экономическом форуме. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, на примере площадки «Ракитное» китайским специалистам показали, как идет создание инфраструктуры для предприятий, которые размещаются в ТОСЭР. Наличие уже готовых к работе систем водоснабжения, газа, электричества, тепловой энергии, подъездных дорог и производственных помещений – это залог эффективной работы предприятий. Такие условия привлекательны для инвесторов. Важно, что строительство инженерных сетей и дорог в ТОР идет с учетом заявок резидентов.

Отметим, что сейчас в ТОСЭР «Хабаровск» зарегистрированы 32 резидента, инвестировано 6,4 млрд рублей. На площадках действует 9 производств, на которых получили работу более 400 человек. Предприятия выпускают полимерные трубы, теплоизоляцию, автомобильные фильтры, фармацевтическую продукцию, создают программное обеспечение, выращивают овощи. Проекты из ТОСЭР «Хабаровск» показывают свою эффективность и для экономики края. В казну региона резиденты уже перечислили налогов на 190 млн рублей.

Сотрудники Китайской академии общественных наук оценили разработанные механизмы и выразили уверенность, что инвестиционные возможности Хабаровского края заинтересуют представителей бизнеса из КНР.

Отметим, что сегодня в регионе уже работают предприятия с китайскими инвестициями. Реализуются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, строительства, торговли, общественного питания.