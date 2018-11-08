В Хабаровском крае на протяжении недели сохраняется стабильная ситуация по сезонному уровню заболеваемости пневмонией. По данным краевого министерства здравоохранения последний случай был выявлен 31 октября.

— Сейчас стационарное лечение проходит всего 7 человек из 30 ранее поступивших. Остальные пациенты уже выписаны. Подъем заболеваемости пришелся на октябрь и сейчас пошел на спад, — сообщили в краевом министерстве здравоохранения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В краевом минздраве сообщили, что почти все заболевшие — иногородние студенты ТОГУ и в Хабаровске проживают в общежитии при университете. Госпитализировать их в хабаровскую больницу №10 было решено, чтобы локализовать очаг заражения. В большинстве случаев исследования показали, что пневмония относится к атипичной группе и была вызвана одним возбудителем. Чаще всего такой вид пневмонии встречается в организованных коллективах с тесными контактами — в дошкольных, школьных, студенческих группах и военнослужащих.