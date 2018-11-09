В Пхохане продолжается Первый российско-корейский форум межрегионального сотрудничества. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел несколько рабочих встреч с представителями власти и бизнеса Республики Корея. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В частности, состоялись переговоры с заместителем губернатора провинции Кёнсаннам-до по экономике Мун Сын Уком. Хабаровский край и провинцию связывают многолетние дружеские отношения. Побратимские связи были установлены еще в 1996 году. Ежегодно проходят обмены молодёжными и спортивными делегациями. В ходе встречи Сергей Фургал сделал акцент на расширение сотрудничества в сфере инвестиций и рассказал о наиболее перспективных нишах для совместных проектов.

— Сегодня мы видим большой интерес со стороны южнокорейских бизнесменов. Особенно – в проектах по сжиженному газу, лесопереработке. Мы готовы работать по всем этим направлениям. Условия здесь неизменны – производства должны быть размещены в крае, причем эти предприятия мы ориентируем именно на глубокую переработку сырья. Мы со своей стороны предоставляем положенные по закону преференции и гарантируем выполнение всех договорённостей, — подчеркнул Сергей Фургал.

Эти вопросы обсуждалась и на саммите региональных правительств, который стал одним из главных событий форума. Губернатор Хабаровского края в своем докладе подчеркнул, что Республика Корея и Хабаровский край постоянно наращивают объемы взаимной торговли. За 8 месяцев 2018 года товарооборот превысил 270 млн долларов. Это больше прошлогодних значений на 26,4%.

— Для инвестиционного сотрудничества между краем и Республикой есть хорошая база — долгосрочные проекты в строительной сфере. Начиная с 2010 года строительно-промышленная компания «Керёнг» возвела в Хабаровске несколько крупных жилых комплексов. Компания намерена продолжить строительство жилья в регионе, — подчеркнул глава региона.

Новой сферой для инвестирования может стать транспортно-логистический комплекс. Речь идет о развитии второй очереди терминала компании «ВаниноТрансУголь», а также возможном участии в проекте по перевалке зерна и сжиженных углеводородов в порту Советская Гавань. Есть проекты и сельском хозяйстве: строительство комплексной фермы по выращиванию крупного рогатого скота в Амурском районе, создание птицекомплексов по производству и переработке мяса индейки. Также в числе инициатив, которые были представлены инвесторам — проект строительства завода по производству стеклянной тары в Комсомольске-на-Амуре. В Дальневосточном федеральном округе есть устойчивый спрос на данную продукцию.