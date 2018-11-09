Более 1 тысячи индивидуальных предпринимателей края перешли на патентную систему налогообложения (ПСН). По сравнению с мартом текущего года число ИП, решивших воспользоваться данной формой расчета, увеличилось на 336. В основном, они зарегистрированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Облегченный налоговый режим разработан специально для индивидуальных предпринимателей, количество работников у которых не превышает 15 человек, а годовой доход ограничивается суммой в 60 млн рублей. Благодаря ПНС в регионе сокращается число теневых предпринимателей, увеличивается налоговая отдача в местные бюджеты.

— Патент максимально облегчает жизнь деловых людей. Во-первых, предприниматель может самостоятельно определить срок действия патента — от 1 до 12 месяцев. Во-вторых, ПСН освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество физических лиц. Эта форма расчетов является добровольной и может совмещаться с другими режимами налогообложения. Также преимуществом патентной системы является освобождение бизнесмена от предоставления отчетов и деклараций. Отмечу, что законом утверждены 63 вида предпринимательской деятельности, по которым предусмотрено применение патентной системы, — рассказал начальник отдела анализа и развития предпринимательства министерства экономического развития края Виктор Зубарев.

Он также отметил, что впервые зарегистрированные ИП, при осуществлении отдельных видов деятельности, могут воспользоваться «налоговыми каникулами».

С 1 января 2018 года в регионе действует ряд поправок, принятых краевым парламентом. Так, на 30% снижен размер возможного годового дохода для самозанятых и индивидуальных предпринимателей с численностью наемных работников до 4 человек. В зависимости от территориальной удаленности муниципальных образований предусмотрены понижающие коэффициенты для оформления патентов. Для Комсомольска-на-Амуре применяется коэффициент – 0,9. Для Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, им. Лазо, Нанайского, Солнечного, Советско-Гаванского и Хабаровского муниципальных районов – 0,5. В Аяно-Майском, им. Полины Осипенко, Николаевском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах – 0,25.

Чтобы приобрести патент, нужно зарегистрироваться в качестве ИП и подать заявление (лично, по почте или в электронной форме) в налоговую инспекцию за 10 дней до начала деятельности. Также на официальном сайте ФНС можно рассчитать стоимость патента при помощи налогового калькулятора.