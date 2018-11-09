Решения проблемных вопросов сохранения определенного объема авиаперевозок на Дальнем Востоке на основе предложений депутата Государственной думы РФ Борису Гладких включены в рекомендации, утвержденные на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Предложения были подготовлены с учетом мнения региональной авиакомпании « Хабаровские авиалинии».

Авиаперевозки в дальневосточных регионах и в районах Крайнего Севера имеют ряд проблем. В частности, во многих аэропортах и близлежащих поселках нет необходимой инфраструктуры: гостиниц и пунктов питания. Как следствие — невозможность заключения договоров на гостиничные услуги и предоставления питания согласно Правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей. Вместе с тем авиаперевозки на Дальнем Востоке сталкиваются с вытеснением местных региональных авиакомпаний авиакомпанией более крупного перевозчика.

— Однако, как показывает практика, далеко не все маршруты оказываются экономически выгодными для таких авиакомпаний. В таком случае прекращаются полеты по таким направлениям. Количество рейсов резко сокращается, поскольку региональные авиакомпании не могут оперативно вернуться в прежний график по ряду причин экономического характера. В конечном результате страдает потребитель, сокращается региональный сегмент маршрутов — отметил Борис Гладких, депутат Госдумы РФ от Хабаровского края.

Среди проблем можно также отменить устаревшую нормативно-техническую базу в сфере проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации аэродромов гражданской авиации, низкую экономическую привлекательность северных субъектов для авиакомпаний. Эти и другие проблемные вопросы, посвященные развитию межрегиональных и местных авиаперевозок в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям, были отражены в информации направленной в итоговые рекомендации круглого стола проведённого Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в конце сентября. В нем приняли участие депутаты Госдумы, представители Министерства транспортна РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, органов местного самоуправления, научно-экспертного и профессионального сообществ.

— Развитие региональной авиации — дополнительный вклад в экономику региона, а для граждан – дополнительная возможность не только дешевле, но и быстрее добраться до необходимых пунктов назначения. Ряд предложений по решению сложившейся ситуации с авиаперевозками на Дальнем Востоке учтены в итоговых рекомендациях. В частности, одно из предложений, проработать вопрос создания маршрутной сети местных воздушных перевозок, заменив устаревшие воздушные суда АН-24 и АН-26 на современные, например, на Ил -112 и ТВС- 2ДТС, – подчеркнул депутат Государственной Думы Борис Гладких.

Вместе с тем в числе утвержденных рекомендаций, подготовленных парламентарием, предложено Правительству РФ рассмотреть вопросы определения возможных источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также выделения соответствующих ассигнований.

Утвержденные рекомендации будут направлены парламентарием в Правительство Хабаровского края и «Хабаровские авиалинии».