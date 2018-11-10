С 15.30 (хбр) 10 ноября 2018 года в связи с ухудшением погодных условий и образованием гололёдных явлений введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре на всем протяжении.

С вечера 09 ноября 2018 года сохраняется ограничение для пассажирского транспорта на автодороге Хабаровск — Биробиджан до улучшения погодных условий и приведения дорожного полотна до безопасного состояния.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обращают внимание, что из-за ухудшения состояния дорожного полотна также возможны затруднения в движении большегрузной техники, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого, выпадение осадков, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра могут привести к аварийным ситуациям на линиях ЛЭП и связи, нарушениям в работе объектов ТЭК и ЖКХ.

Заблаговременно главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

Памятка автолюбителям: как управлять автомобилем в гололёд

Для того, чтобы не стать участником аварии, водителям необходимо быть особенно осторожными. Главный совет — снизьте в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.

Следует быть особенно аккуратным при нажатии на педаль тормоза в гололед. При управлении автомобилем, оснащённым системой АБС, компьютер сообщит вам, что следует разблокировать колёса, если при движении по льду произошла их блокировка. Однако, не следует возлагать большие надежды на электронику, лучше справляться своими силами.

Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем можно управлять уверенно. Если профессионал, управляя машиной, тормозит прерывисто, этого можно и не заметить. Работать педалью тормоза следует быстро, на грани блокировки колёс, однако не следует чересчур увлекаться этим приёмом. Некоторые водители, которые уже имеют стаж управления автомобилем, отключают АБС в гололедицу. Делать этого всё-таки не следует, можно и ошибиться при торможении.

В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Это следует делать таким образом: а) сбрасываем подачу топлива, не выключая сцепления, б) выжимаем сцепление, включаем низшую передачу, в) снова включаем сцепление.

Двигатель увеличит обороты и скорость автомобиля будет постепенно уменьшаться. При этом можно плавно нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение довольно удобно.

При управлении полноприводным автомобилем, торможение обеими способами даёт почти одинаковые результаты. Однако, если тормозить на льду обеими способами одновременно, то скорость автомобиля не особо снизится. Большинство водителей при торможении на льду всё-таки отдают предпочтение торможению двигателем.

Важно: Маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений. Всякое резкое маневрирование, особенно вне наезженной колеи на дороге, грозит тем, что машину может начать крутить. Возникнет аварийная ситуация, которая в условиях городского движения нередко приводит к серьёзным ДТП. Правило гласит, что на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной на два. Соблюдайте дистанцию!

Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, будьте здесь особенно осторожны.

Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить своё передвижение на автомобиле в гололёд.

Правила поведения на улице в гололед

1)Будьте внимательны и осторожны;

2)Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги;

3)Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед.

4)Не держите руки в карманах в гололед. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

5)Старайтесь прокладывать маршрут подальше от проезжей части, от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки.

6)Носите малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, на сухую подошву и каблук (наклейку сделайте крест-накрест или ле­сенкой), а перед выходом наступите в песок. Можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой.

7)Передвигайтесь осторожно, сту­пая на всю подошву.

8)Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент ка­сания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.

Если падения не удалось избежать

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону, так как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы.

Первую доврачебную помощь можно оказать прямо на месте.

Если травмирована конечность, то ее, прежде всего, нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку; для этого могут быть использованы предметы, которые всегда есть рядом: доска, шарф, косынка.

Для того чтобы снять отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому желательно приложить что-нибудь холодное, снег для этого вполне подойдет.

Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу.

Вот такие несложные правила, которые помогут вам справиться с гололедом и гололедицей. Конечно, если вы их будете соблюдать!