В связи с работой дорожных служб по ликвидации последствий снегопада и очистки дорожного полотна от снежного наката и гололеда в 18.00 (хбр) 10 ноября 2018 года снято ограничение движения пассажирских автобусов на автодороге Хабаровск – Биробиджан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

С 17.00 (хбр) 10 ноября 2018 года вводится ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, в связи с ухудшением погодных условий и образованием гололёдных явлений.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обращают внимание, что из-за ухудшения состояния дорожного полотна также возможны затруднения в движении большегрузной техники, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого, выпадение осадков, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра могут привести к аварийным ситуациям на линиях ЛЭП и связи, нарушениям в работе объектов ТЭК и ЖКХ.

Заблаговременно главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.