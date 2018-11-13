Сегодня состоялась пресс-конференция губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в ходе которой он рассказал о планах по развитию экономики региона и наполнению бюджета.

В частности, губернатор сообщил, что сейчас уточняются параметры главного финансового документа края на следующий год. Так, региону удалось нарастить доходную часть казны. Дополнительно туда поступит 11,5 млрд рублей. В эту сумму входят налоговые поступления (815 млн) и межбюджетные трансферты из федеральной казны (10,7 млрд). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня много говорится и пишется о том, что край может потерять финансирование по различным федеральным целевым программам. Эти разговоры никаких оснований под собой не имеют. У нас довольно существенный рост по этому направлению на следующий год. Сейчас задача как моя, так и правительства края – сделать так, чтобы каждый рубль, поступивший в бюджет, работал эффективно», — подчеркнул губернатор края.

Отметим, что по предварительным данным, доходы краевого бюджета в 2019 году оцениваются в 95,6 млрд рублей, расходы – 103,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 8,07 млрд рублей, причем этот показатель уменьшится на 2,4 млрд по сравнению с 2018 годом.